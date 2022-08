TORINO – Il passo che da qualche giorno divide Memphis Depay e la Juventus si sta rivelando più lungo e impegnativo del previsto. L’ attacc ante olandese, arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Lione, continua il pressing sul Barcellona per lasciare il Camp Nou gratis. I colloqui proseguono e i ben informati restano fiduciosi. I blaugrana, però, sembrano avere un po’ meno fretta da quando il Chelsea ha bussato per Pierre-Emerik Aubameyang. Così alla Continassa se da un lato attendono il via libera dall’entourage di Depay, rappresentato dall’avvocato Sebastien Ledure, dall’altro avanzano nelle valutazioni e nei sondaggi di punte alternative. A partire da Marko Arnautovic (Bologna) e Arkadiusz Milik (Marsiglia). Ma in lista resistono anche lo svincolato Andrea Belotti , che però preferirebbe ripartire dalla Roma dopo gli anni da capitano del Torino, e quel Luis Muriel per il quale l’Atalanta non abbassa il muro. Sullo sfondo Anthony Martial del Manchester United.

L’ austriaco prima alternativa a Depay

La sensazione, stando a quanto filtra dai salotti delle trattative, è che i dirigenti bianconeri e Massimiliano Allegri prenderanno una decisione sul vice Vlahovic dopo la partita di lunedì contro la Sampdoria. Depay s’avvicina al giorno delle scelte in pole position. Sorpassi e controsorpassi, però, fanno parte del mercato. L’attaccante del Barcellona convince per tecnica e spessore internazionale, ma non è un centravanti classico e ha caratteristiche differenti da quelle di Vlahovic, più stratturato e abituato a giocare in area. Per tutti questi motivi la Juventus continua a tenere le antenne dritte sul 33enne Arnautovic, al quale non dispiacerebbe un ultimo grande ballo in top club. Se il Manchester United è uscito di scena per l’austriaco, i bianconeri restano alla finestra. L’affare è possibile, ma non scontato perché il Bologna non vorrebbe privarsi dell’ex Inter e continua a dichiararlo incedibile. Se la Juventus dovesse virare decisa su Arnautovic, bisognerà vedere se il club emiliano confermerà la propria posizione o asseconderà i desideri del numero 9.

Il vecchio pallino Milik

Tra Depay e Arnautovic, corre un “vecchio” pallino della Juventus: Arek Milik. Il 28enne polacco, già vicino al trasloco a Torino ai tempi del Napoli, da un anno e mezzo gioca a Marsiglia. A giugno l’OM ha riscattato Milik versando 13 milioni nelle casse del Napoli. Operazione che non esclude a priori la cessione dell’ex Ajax alla Juventus. Più complicato, invece, che il Marsiglia possa concedere il giocatore in prestito oneroso, senza obblighi. I rapporti tra i due club, però, sono ottimi e un compromesso last minute è possibile. Depay e Arnautovic permettendo.