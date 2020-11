La Uefa lo celebra, lui invece lancia la stoccata. In modo ironico e genuino, sia chiaro. Il siparietto social dopo il 4-1 al Ferencvaros ha coinvolto Paulo Dybala, “l’unico giocatore a segno in tutte le ultime sei stagioni di Champions League con la maglia della Juventus”. La Joya ha festeggiato la prima rete al 73’, qualche minuto dopo l’ingresso in campo, e si è visto “negare” una

nuova firma nel finale per l’ultima tocco diche ha decretato l’autogol. “Per festeggiare, potete darmi anche la doppietta?” ha risposto scherzosamente l’argentino al tweet della Uefa Champions League. Tanti i commenti di risposta da parte dei tifosi bianconeri per la prestazione offerta alla: “Continua così, Paulito, si vede che stai crescendo dal punto di vista fisico”, “Bentornato al nostro grande numero dieci”.

