Nell’epoca di voglie scissioniste in campo maschile per cercare di ottenere più guadagni, la Uefa risponde con il nuovo format della Champions League femminile che prevede una parte di introiti anche per chi la competizione la vede solo in televisione al fine di sostenere l’intero movimento nazionale. Si tratta di una delle novità che è stata ufficializzata martedì e che riguarderà il ciclo 2021-25. Cosa comporta per l’Italia? I posti a disposizione restano due (Juventus e, a meno di clamorose sorprese, il Milan), ma dal punto di vista finanziario la nuova formula potrà portare più risorse al calcio femminile nazionale.

