VERONA – Gesto di grande sportività di Adrien Rabiot durante l’incontro tra Verona e Juventus: il centrocampista francese dei bianconeri, al 53′, ha corretto l’arbitro Fabio Maresca di Napoli che non aveva assegnato un calcio d’angolo agli scaligeri. Rabiot, su un tiro di Faraoni, ha toccato il pallone per ultimo prima che questo superasse la linea di fondo juventina: Maresca ha assegnato però la rimessa per Szczesny poi,

sollecitato da, ha chiesto a Rabiot chi l’avesse toccata e il francese ha ammesso che, in realtà, andava assegnato il corner al Verona. Faraoni ha ringraziato l’avversario con una pacca sulla spalla mentre il direttore di gara gli ha stretto la mano. Subito dopo, rivolto al calciatore del Verona, Maresca ha spiegato: “Non avevo visto“.