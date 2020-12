TORINO – E’ festa all’interno dello spogliatoio della Juve dopo il successo in rimonta nel derby numero 201 contro il Torino. Sui social i calciatori bianconeri pubblicano la stessa foto: “Grandi ragazzi: tutti insieme, fino alla fine” scrive Cristiano Ronaldo. “Torino è bianconera” le parole di Leonardo Bonucci, autore del gol vittoria nel finale di gara. Festeggia anche chi non è potuto esserci: “ Abbiamo sofferto ma mai mollato, Advertisements ” è il pensiero di Gigi Buffon, che ieri non era neanche in panchina e ha pubblicato la foto dell’esultanza di Bonucci.