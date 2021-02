Buongiorno mister Folha, come vivete la situazione Covid a Oporto? Arrivano notizie allarmanti.

«La situazione è molto difficile. Davvero complicata. Stiamo cercando di seguire tutti i protocolli del Governo per cercare di limitare il contagio, ma tutto è ancora molto grave. Purtroppo le abitudini e il carattere portoghese ha prevalso durante le festività natalizie, siamo un popolo che ama stare insieme in quelle occasioni e la situazione è sfuggita di mano».

In tutta Europa gli allenatori sono disorientati dal nuovo calcio, tutto differente, senza tempo per risposare, con gli stadi vuoti. Qual è il problema più grosso portato dalla pandemia secondo lei?

«La mancanza del pubblico. Il calcio è un gioco di emozioni e passione, per me è davvero deprimente vedere lo stadio vuoto quando entro in campo. E lo stesso vale per i giocatori. Anche se sono dei grandi profesisonisti amano il pubblico, amano la gente, giocano per quello».

