TORINO – Su Twitter la Juventus ha ufficializzato la lista dei convocati di Andrea Pirlo per la gara di domani (ore 21 al “Do Dragao”) contro il Porto per l’andata degli ottavi di finale Champions League: sono 21 i calciatori chiamati dal tecnico bianconero, che dovrà fare a meno dell’infortunato Juan Cuadrado, oltre ad Arthur. Faranno parte della spedizione in terra portoghese anche Paulo Dybala e Leonardo Bonucci, che non

saranno però disponibili come spiegato da Pirlo in conferenza stampa.