TORINO – Sono 21 i calciatori della Juve convocati da Andrea Pirlo per la finale di Supercoppa italiana in programma domani al Mapei Stadium contro il Napoli. Piena emergenza difensiva per l’allenatore bianconero che, oltre ai positivi al Covid Alex Sandro, Juan Cuadrado, Matthijs De Ligt, Paulo Dybala, perde anche l’acciaccato Merih Demiral.