L’impatto della pandemia sui bilanci dei club è un argomento valido per tutti, in Serie A come negli altri campionati. Ma i bilanci delle italiane erano già in rosso e il Covid ha creato un clima da emergenza finanziaria assoluta: il quadro, già piuttosto precario, è stato definitivamente compromesso. Campionato fermo per mesi, sponsorizzazioni saltate, stadi chiusi al grande pubblico da più di un anno: le casse delle società piangono.

Advertisements