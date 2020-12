TORINO – Sami Khedira ha parlato di un suo possibile approdo nel massimo campionato inglese. Fuori dai piani di Andrea Pirlo, il 33enne centrocampista tedesco potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio e secondo il Daily Mail avrebbe già contattato l’allenatore del Tottenham José Mourinho per un consiglio: “ La Premier League manca ancora alla mia collezione, giocarci sarebbe la ciliegina sulla torta. Ho fatto sessioni extra con istruttori Advertisements “. Tra le squadre accostate al tedesco in queste settimane c’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti, suo ex allenatore del Real Madrid come Mourinho: “Siamo rimasti in contatto negli anni. Lui e José sono due personaggi straordinari da cui ho imparato tanto, sul gioco e su me stesso. Sono entrambi in club che giocano un ruolo importante nel campionato. Quindi vediamo cosa succede“.