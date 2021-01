TORINO – Dopo la vittoria della Juve per 3-1 contro il Sassuolo, dove ha giocato per tutto il secondo tempo subentrando a Dybala nelle battute finali dei primi 45′, Kulusevski si è presentato ai microfoni di Sky: “Quando sono entrato avevo solo un obiettivo, quello di giocare per vincere, ma potevo fare meglio”. Sul suo futuro, in campo e fuori: “ Mi piace stare qui, voglio rimanere alla Juve a lungo. Advertisements