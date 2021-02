Se nel calcio ci fossero i cambi liberi come nel basket e non esistesse un limite ai giocatori che possono partecipare a una competizione, la Juventus potrebbe forse fare un pensierino a tesserare Andrea Pirlo anche come calciatore. E poi, in caso di punizione nei pressi del limite dell’area avversaria, al Maestro non resterebbe che cambiarsi abito e scarpe come Bud Spencer in Lo chiamavano Bulldozer, calciarla e quindi tornare

in panchina. E magari la squadra bianconera potrebbe beneficiare di qualche rete direttamente da calcio piazzato, cosa che in questa stagione non è ancora accaduta.