BARCELLONA – Weston McKennie si è imposto come uno dei protagonisti nella vittoria della Juventus sul Barcellona , siglando il secondo gol in rovesciata. Un ottimo inizio di stagione per il 22enne americano arrivato in estate dallo Schalke 04 che ha da subito ottenuto la fiducia del mister Andrea Pirlo . Una storia che però poteva andare molto diversamente dato che agli inizi della sua carriera era indeciso tra il calcio e

La storia di McKennie

Nato nel 1998 a Little Elm negli Stati Uniti, tendeva inizialmente per il football uno degli sport principali nel continente americano ma fu costretto a ripiegare sul calcio quando nel 2004 la famiglia si trasferì in Germania a Otterbach: “Non c’era una sola squadra per praticare il mio sport quindi ho finito per scegliere il calcio”, le parole di McKennie. Al ritorno nel suo paese natale il centrocampista bianconero era nuovamente diviso tra i due sport ma alla fine nel 2009 scelse definitivamente il calcio unendosi al Dallas FC. Da lì la sua carriera è stata in continua ascesa, vicino al debutto in MLS ma notato e acquistato dallo scout dello Schalke 04 che lo riportò in Germania, fino al passaggio alla Juventus in questa sessione estiva.