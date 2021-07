Ultima settimana di riposo per i giocatori che hanno trascorso l’estate senza impegni in nazionale. Si presenteranno tutti al raduno del prossimo 14 luglio, alla Continassa. L’agenda settimanale propone anche un nuovo incontro con il Sassuolo per un avanzamento della trattativa che potrebbe portare in bianconero Manuel Locatelli: per la prima volta la Juve metterà sul tavolo alcune proposte per chiudere l’affare, al fine di dare un indirizzo più preciso ai dialoghi già avviati. Il contatto dovrebbe avvenire a metà settimana, tra mercoledì e venerdì. Nel fine settimana, invece, è in programma forse il rientro più atteso a Torino: quello di Paulo Dybala, pronto per riprendersi un ruolo centrale nella nuova Juve di Allegri e riaprire i discorsi con la dirigenza per il prolungamento del contratto.