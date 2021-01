Stop, controllo e una serie di dribbling in corsa lasciando sul posto prima un avversario, poi due, poi tre, prima di tentare un coraggioso pallonetto dalla distanza. Questa la cronaca della spettacolare azione personale di Marley Ake contro il Bayern Monaco, un video che sta rimbalzando sui social e sta facendo sognare i tifosi della Juventus, pronti ad accogliere il nuovo acquisto classe 2001 che viene dal Marsiglia.

Lo show del francese risale al 31 luglio 2020, quando tra Marsiglia e Bayern si giocò una amichevole che di amichevole aveva solo la definizione dato che per i tedeschi si trattava di un test importante; in campo infatti c’erano i titolari, da Neuer a Lewandowski. La partita finì 1-0 per i tedeschi grazie alla rete dial 19′, ma Ake lasciò una traccia indelebile, un assaggio delle sue capacità, quelle che i tifosi della Juve non vedono l’ora di gustare in bianconero.

