È terminata attorno all’ora di cena, a quanto si apprende, la riunione della Lega Serie A convocata in via informale questo pomeriggio in videoconferenza per affrontare il delicato tema della Superlega. Hanno partecipato, a differenza di quanto ci si aspettasse all’inizio, pure Juventus, Milan e Inter, fra i club fondatori del progetto.

