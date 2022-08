TORINO – Juve-Milik, è fatta. Chiuso l’accordo con l’Olympique Marsiglia e con gli agenti del calciatore, i bianconeri aspettano ora l’arrivo dell’attaccante polacco che è già in viaggio verso Torino per mettersi a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri

Le cifre dell’affare

Si è definita l’intesa di massima per l’ingaggio del calciatore, che sarà di 3,5 milioni netti più bonus, con un contratto quadriennale in scadenza nel 2026. Al Marsiglia andranno invece 10 milioni (2 milioni di prestito oneroso più 8 per l’opzione di riscatto) con il 20% della rivendita che sarà però destinata al Napoli, come da intese ai tempi del passaggio della punta dal club di De Laurentiis ai francesi.