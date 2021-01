NAPOLI – “Prossima squadra di Sarri? Non lo so. Questa pandemia ha frenato gli investimenti ed è difficile costruire un vestito adatto ad un allenatore con certi giocatori. Ritorno al Napoli? Gattuso sta facendo benissimo, gli faccio i complimenti perché non è facile”. Lo ha dichiarato Giovanni Martusciello, vice di Sarri sulla panchina della Juventus, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Leggo molto critiche su Mario Rui e Hysaj. Advertisements Napoli da anni significa che hanno qualità tecniche e caratteriali per vestire una maglia pesante come quella azzurra. Milik cercato dalla Juve? Sì, faceva parte di un gruppo di calciatori importanti che interessavano al club già nella passata stagione. Zielinski non meraviglia più. Riesce a tramutare le cose difficili in facili. Gol e assist di una bellezza incredibile. Era un piacere vederlo giocare anche da ragazzo. È uno dei centrocampisti più completi che ci sono in circolazione”.