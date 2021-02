TORINO – Quando il gioco si fa duro, i duri… tornano in campo. Non che ci sia il rischio di sottovalutare i prossimi due impegni di campionato, domani sera a Verona e il martedì successivo in casa contro lo Spezia, ma i tempi di recupero degli attuali infortunati in casa Juventus inducono a guardare oltre. E, quindi, a quando il gioco si farà – ulteriormente – duro: sabato 6 marzo sarà la volta

della partita con la Lazio per non perdere la scia del treno scudetto, tre giorni più tardi toccherà alla gara di ritorno con il Porto in Champions League per ribaltare l’amaro verdetto del primo round. E, proprio per la doppia sfida, Andrea Pirlo confida di recuperare tutti gli attuali assenti: Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci al centro della difesa, Juan Cuadrado sulla corsia di destra, Arthur in mezzo al campo. Oltre a Paulo Dybala e ad Alvaro Morata sul fronte offensivo, per i quali la situazione è in evoluzione. Nessuno di loro, in ogni caso, potrà essere della partita di fronte al Verona, quando rientrerà dalla squalifica Adrien Rabiot, ma – al contempo – Danilo sarà costretto a scontare il turno di stop comminato dal giudice sportivo.