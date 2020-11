BENEVENTO – Il nervosismo per la mancata vittoria gioca un brutto scherzo ad Alvaro Morata, autore del gol della Juve nel match pareggiato stasera sul campo del Benevento: subito dopo il fischio finale dell’incontro, lo spagnolo si è fatto espellere dall’arbitro Pasqua per proteste. Il cartellino rosso costerà a Morata la partecipazione al derby con il Torino, in programma sabato alle 18.