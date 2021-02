Alvaro Morata non si è allenato. A tre giorni dalla trasferta di Verona contro l’Hellas, Pirlo ha dovuto rinunciare all’attaccante spagnolo, ancora alle prese con l’infezione virale che lo sta debilitando dalle ultime settimane. “L’obiettivo della Juve – come si legge sul comunicato della società – è quello di prepararsi al meglio per la sfida contro i veneti che darà inizio a una sette giorni che Advertisements possessi ed esercitazioni tecnico-tattiche. Domani la squadra si troverà nuovamente al mattino al Training Center per una nuova giornata di lavoro ”.

Fonte tuttosport.com

