TORINO – Tanti i commenti che sono arrivati dopo la sentenza della Corte d’Appello sul caso Juve-Napoli, con la quale è stato confermato il 3-0 a tavolino per i bianconeri e un punto di penalizzazione in classifica per gli azzurri. Uno degli addetti ai lavori che ha espresso il proprio giudizio sulla decisione è stato l’ex calciatore bianconero Claudio Marchisio.

