In attesa che il Napoli presenti il ricorso al Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni per cercare di ribaltare i primi due gradi di giudizio (giudice sportivo e Corte d’appello della Federcalcio) che hanno sancito il 3-0 a tavolino a favore della Juventus e un punto di penalizzazione in classifica per la squadra di Rino Gattuso, sulla sfida non disputata all’Allianz Stadium è intervenuto il presidente

emerito della Corte Costituzionale, nonché membro della Commissione Federale di Garanzia della Figc Cesare Mirabelli . «Non credo che per Juventus-Napoli si possa parlare di una sentenza politica, c’è indipendenza degli organi giudicanti e non interveniamo nel merito. È un caso che rappresenta una sconfitta per tutti, lo sport non può essere soltanto affare ma un attività dove ci possono essere vittorie o sconfitte sul campo, non a tavolino. Sentenza? C’è rammarico quando una competizione non viene risolta attraverso il suo naturale svolgimento, cioè quello di atleti che si affrontano sul campo».

Juventus-Napoli 3-0: il caso Norvegia può incidere nel giudizio ?