TORINO – Una due giorni da dimenticare per la Juve e per Pavel Nedved. Dopo la débâcle della prima squadra in casa contro la Fiorentina (3-0), infatti, è arrivato anche il ko della formazione Under23 (terzo consecutivo) contro il Renate. Come successo contro i viola, il vicepresidente dei bianconeri ha abbandonato ancora una volta il campo furioso per il rigore concesso dall'arbitro, che ha permesso agli ospiti Zauli era anche passata in vantaggio con Correia, ma nel giro di 7 minuti, tra il 78′ e l'85', il Renate, capolista del Girone A di Lega Pro, è riuscito a ribaltarla.