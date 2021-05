Tutti sotto esame in casa bianconera, non soltanto Pirlo. Nel finale da brivido balla e traballa l’allenatore debuttante, con lui sono in tanti a dover dimostrare di essere da Juve. Il primo test è lo spareggio Champions di domenica. Gli Juve-Milan a maggio di solito, nei primi del Duemila, erano scontri per lo scudetto. Nel 2003 addirittura c’è stata l’unica finale tutta italiana di Champions League, all’Old Trafford, vinta ai rigori dai rossoneri.

