TORINO – Nuovo stop per Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero infatti, si è fermato nella mattinata di oggi, nel corso della rifinitura in vista del match di Champions League contro la Dinamo Kiev, accusando un problema muscolare alla coscia sinistra. Il difensore quindi sarà out per la gara di domani, ma con ogni probabilità anche in vista del derby di sabato con il Torino.