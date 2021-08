I bianconeri devono ripartire dopo la delusione della prima giornata: gli azzurri hanno segnato solo quattro reti nelle trasferte contro la Signora

La Juventus è subito chiamata a ripartire dopo il deludente esordio sul campo dell’Udinese. In casa bianconera resta l’amaro in bocca per una partita sfuggita di mano: dal 2-0 al 2-2, con Pereyra e Deulofeu a rispondere alle reti di Dybala e Cuadrado (299 presenze in Serie A) prima del gol annullato a Cristiano Ronaldo nel recupero, per fuorigioco. Ma alla Continassa si lavora già con vista seconda giornata: sabato alle 20.45 a Torino arriva l’Empoli di Andreazzoli.

LA PRIMA — I toscani hanno fatto il loro ritorno in Serie A perdendo in casa contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. L’Empoli era passato in vantaggio con Bandinelli, ma i biancocelesti hanno ribaltato il risultato già nel primo tempo: reti di Milinkovic-Savic, Lazzari e Immobile. Insomma, il calendario di questo avvio di stagione non è benevolo nei confronti degli uomini di Andreazzoli. Anche perché a Torino ci sarà una Juventus orgogliosamente ferita, che farà di tutto per trovare i tre punti dopo la delusione di Udine.

I PRECEDENTI — Le due squadre si sono affrontate 24 volte in Serie A: 19 successi della Juventus, tre pareggi e due vittorie dell’Empoli, che a Torino non ha mai vinto (solamente un pareggio e 11 sconfitte, con quattro gol segnati in totale). I bianconeri hanno dunque una percentuale di vittorie del 79% contro i toscani: la più alta, considerando le squadre attualmente in Serie A e contro cui la Juve ha giocato almeno tre partite. Solamente due volte nelle ultime 51 stagioni la Signora è rimasta a secco di vittorie nelle prime due giornate (2010/11 e 2015/16), ma Allegri ha un altro obiettivo: interrompere la striscia di 15 partite (considerando, ovviamente, anche la passata stagione) con almeno un gol subito. Dall’altro lato, in quattro dei precedenti cinque campionati di Serie A disputati l’Empoli ha perso entrambe le prime partite: per evitare che ciò accada di nuovo, i toscani devono uscire con punti in tasca dall’Allianz Stadium.

