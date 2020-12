Un vero e proprio mistero, quello andato in scena stasera all’Allianz Stadium. Protagonista il terzo portiere della Juventus , Carlo Pinsoglio, che è stato espulso dall’arbitro Orsato senza aver mai nemmeno visto un minuto di campo in questa stagione.

L’esultanza “incriminata”

Tutto succede nei concitati istanti che seguono al gol vittoria di Bonucci, che regala il derby della Mole ai bianconeri per 2-1. Pinsoglio è uno dei primi a

La gioia sui social: “Torino è bianconera”

lasciare la panchina, dove era seduto, per precipitarsi a raggiungere i compagni e festeggiare. È qui che Orsato gli sventola il cartellino rosso sotto il naso. Eccesso di esultanza? Dalle immagini viste in televisione non emergono particolari dettagli, soltanto il referto arbitrale potrà chiarire le dinamiche.

Dovremo aspettare quindi il responso del Giudice Sportivo per sapere se Pinsoglio sarà punito con due giornate di squalifica, anche se la prospettiva non sembra averlo turbato. “Crederci sempre, fino alla fine. Torino è ancora una volta solo bianconera“, ha scritto il 30enne portiere bianconero su Instagram, pubblicando proprio una foto del momento “incriminato”, l’esultanza di gruppo che gli è costata l’espulsione.