"Non ho mai visto una squadra dominare per 90 minuti. Capita di doversi difendere, sono contento dell'approccio mentale dei ragazzi e di aver vinto. Non si può avere sempre la palla, ogni tanto si può anche soffrire. È normale, loro hanno cercato di arrivare al pareggio". A Pirlo va bene così, la squadra ha giocato alla grande e il risultato è arrivato. " La mia battuta di ieri? Non so – ha detto il tecnico della Juve a Sky Sport dopo il 3-0 alla Dynamo Kiev – Ma io vado avanti col mio lavoro, come sempre. So di essere giovane e lo sanno anche gli altri, però sto migliorando giorno dopo giorno. Non dobbiamo accontentarci di giocare le partite tanto per giocarle, ogni partita è importante non solo per la classifica, ma per la nostra crescita di squadra".