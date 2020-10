TORINO – Andrea Pirlo nasconde a fatica l’amarezza per il primo ko da allenatore della Juve , maturato contro un Barcellona nettamente superiore ai suoi ragazzi stasera: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che sa giocare a calcio – dice il tecnico bianconero a Sky – loro sono più avanti nel percorso, hanno giocatori abituati a questo tipo di partite mentre noi siamo in costruzione. E’ una partita che ci servirà per crescere“.

Pirlo: “Frustrante correre a vuoto”