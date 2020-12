TORINO – “Ultimo giorno dell’anno di lavoro al JTC in vista del ritorno della Serie A e di un mese di gennaio ricco di impegni, in cui la Juventus è attesa da otto gare, a cominciare da quella dell’Allianz Stadium contro l’Udinese“. Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il club bianconero fornisce il report dell’allenamento odierno ed anticipando il tour de force cui è attesa la squadra

Advertisements

nel primo mese del nuovo anno: “I bianconeri – prosegue il comunicato –, che ieri hanno ripreso a lavorare in gruppo, si sono ritrovati questa mattina agli ordini di Mister Andrea Pirlo per una seduta focalizzata sulla gestione del possesso palla, conclusa poi con una partitella. Domani appuntamento al pomeriggio per il primo allenamento del 2021“.