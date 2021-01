GENOVA – “E’ un peccato non averla chiusa nel primo tempo, abbiamo fatto una grande gara. Abbiamo avuto occasioni per fare il 2-0 ma non le abbiamo sfruttate. Loro nel secondo tempo hanno spinto un po’ di più però a parte il salvataggio su Quagliarella abbiamo gestito bene il risultato facendo il secondo gol un po’ troppo tardi”. Così Andrea Pirlo ha commentato ai microfoni di Sky Sport la Advertisements . “Per noi non è importante che segni in tutte le partite, è importante che si vinca. Stasera ha fatto un bell’assist per il secondo gol, va bene anche quando non riesce a segnare” ha dichiarato a proposito del ‘digiuno’ di Cristiano Ronaldo.