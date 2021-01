TORINO – Dopo la vittoria sull’Udinese la Juventus è tornata subito al lavoro in vista del prossimo match di campionato: mercoledì sera i bianconeri saranno in campo a San Siro contro il Milan capolista della Serie A. La squadra si è dunque ritrovata questa mattina al Training Center, e mentre i protagonisti della sfida di ieri hanno avuto una seduta di scarico, il resto del gruppo ha lavorato in campo dedicandosi

prima ai possessi palla e poi a una partitella. Per domani l’appuntamento alla Continassa è per la tarda mattinata. Alle 14.30 è in programma la conferenza stampa del tecnico