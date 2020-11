TORINO – “L’obiettivo era quello di entrare in campo con un altro atteggiamento. Con queste partite apparentemente semplici puoi andare incontro a difficoltà, siamo entrati in campo un po’ troppo superficiali e poi abbiamo dovuto fare una partita a rincorrere” sono le parole di Andrea Pirlo dopo la vittoria ottenuta in rimonta sul Ferencvaros. “Non abbiamo fatto una prima pressione veemente come avevamo preparato – ha aggiunto – Advertisements “. Su De Ligt: “E’ un campione a livello tecnico e umano, è un capitano già a vent’anni. Ci consente di essere più aggressivi ma può dar tanto anche in fase di impostazione“.

Juve-Ferencvaros 2-1, decidono Ronaldo e Morata

Juve, nessun italiano fra porta e difesa: non era mai successo