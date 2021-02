La partita

Già al 2′ Monteanu scalda i guantoni al bianconero Garofani, ma è la Juve ad andare sopra: Luci esce male e Da Graca segna a porta vuota l’8. Il portiere gigliato rimedia in parte, neutralizzando due conclusioni da fuori

area di. Brivido per i gigliati al 36′ quando Da Graca (innescato da un grande suggerimento di), spedisce il pallone sul fondo. Il primo quarto d’ora della ripresa scorre via senza particolari brividi, poi i bianconeri mettono in ghiaccio la partita coldi: il terzino scambia in velocità con Soule sulla fascia, riceve il pallone in area e appoggia in rete di piatto. La Viola, colpita ma non affondata, reagisce con un’inzuccata didopo un corner, ma per poco non subisce il terzo gol quando Da Graca serve, che salta il portiere e timbra il. Ilsi materializza al 92:fugge in velocità sulla destra, vede Da Graca in area e lo assiste: il centravanti chiude con unafacile facile.