PARIGI (Francia) – Infortunio per Adrien Rabiot, che non sarà a disposizione del ct della Francia Didier Deschamps per l’amichevole di questa sera contro la Finlandia allo Stade de France. Lo riferisce l’Equipe, secondo cui il 25enne centrocampista della Juventus avrebbe accusato un problema muscolare durante l’ultimo allenamento. Nelle prossime ore Rabiot sarà sottoposto agli esami clinici per valutare l’entità dell’infortunio: non è da escludere che Advertisements Francia, nei prossimi giorni, è attesa dai match di Nations League contro Portogallo e Svezia.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram