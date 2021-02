TORINO – Paulo Dybala e Aaron Ramsey si allenano con i compagni nella rifinitura in vista dell’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto. Assenti, invece, Arthur e Juan Manuel Cuadrado, certamente non convocati per la sfida di andata contro i portoghesi. Cristiano Ronaldo e compagni partiranno per il Portogallo nel pomeriggio.

Fonte tuttosport.com

