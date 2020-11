TORINO – La Juventus non brilla ma batte 2-1 allo Stadium gli ungheresi del Ferencvaros e mette in ghiaccio gli ottavi di finale di Champions League, il tutto con la firma del solito Alvaro Morata. Un successo ed una qualificazione al turno successivo celebrati dai giocatori bianconeri via social (Instagram) a partire da Cristiano Ronaldo: “Fino alla fine!“. A ruota del portghese anche l’attaccante spagnolo ancora decisivo: “ Vamos, Advertisements “. Poi anche le parole dell’allenatore Andrea Pirlo: “Vittoria e passaggio del turno, bravi ragazzi“.