Premio anche per Agnelli

Successo anche per Andrea Agnelli che si aggiudica la prima edizione del Golden Foot Prestige Award, riconoscimento dedicato esclusivamente a un presidente ancora in attività e che si è distinto per i risultati e per aver raggiunto ambiziosi traguardi con il suo club. Il presidente della Juve è stato scelto dalla commissione Golden Foot, a seguito di un sondaggio presso la stampa internazionale: il numero uno bianconero ha vinto il campionato nove volte consecutive e può vantare 17 trofei vinti in 10 anni ed è quindi uno dei presidenti di maggior successo nella storia del calcio internazionale. L’organizzazione del Golden Foot Award ha fatto sapere che, a causa della pandemia, lo svolgimento della cerimonia di premiazione 2020 nel Principato di Monaco quest’anno non si svolgerà.