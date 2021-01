Cristiano Ronaldo rolla sulla pista dell’ Allianz Stadium e regala alcune prodezze ai suoi tifosi. Contro il Parma aveva saltato circa due metri e mezzo e i social erano impazziti per lui. Ora CR7 airlines è tornato e contro il Sassuolo ha addirittura anticipato il portiere Consigli in uscita, alzandosi con un elevazione che ha stupito tutti.

Una serata da Cristiano Ronaldo

“Un’altra normale serata da Cristiano Ronaldo”, ha scritto qualcuno su Twitter. “È tornato CR7 airlines”: e non potrebbe essere più vero. Anche se in quest’occasione il gol non è arrivato, il portoghese ha dato sfoggio della sua maestria con i colpi di testa. Gli avversari sono avvisati.