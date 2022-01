TORINO – Con le assenze si Bonucci e De Ligt continua a trovare spazio da titolare Daniele Rugani che anche nella partita contro il Milan ha messo al sicuro la difesa della Juve. Al termine della gara arrivano gli elogi di Max Allegri ai quali il difensore bianconero risponde: “Sono sempre ben direzionato con i piedi? Credo che sia qualcosa che mi porto dietro, Sarri ai tempi dell’Empoli ha lavorato molto su questo fondamentale, ringrazio il mister per i complimenti”. Una buon momento per Rugani che aggiunge: “Sono cambiate tante cose, le stagioni per un calciatore sono sempre diverse, l’età e l’esperienza per un difensore penso siano importanti. La stagione è iniziata a rilento, ora sto avendo delle occasioni. Col mister ho un ottimo rapporto, sapevo che ci sarebbe stato bisogno di me, ora è arrivato il momento e devo fare il meglio. Entriamo nel vivo della stagione e ci sarà bisogno di tutti”. E sul compagno di reparto ideale, conclude: “I miei compagni di reparto sono tre campioni, mi trovo bene con tutti, quindi bene così”.