Un vizietto che parte da lontano

—

Il “vizietto” bianconero parte da lontano, addirittura dalla gara di andata contro la Roma, con la danza alternata Veretout-Ronaldo: per due volte giallorossi in vantaggio e per due volte il portoghese firma la rimonta, fino al 2-2 finale. Rinviata la gara col Napoli, la Juve ci ricasca nelle due gare di campionato successive, inframmezzate dalla vittoria in Champions a Kiev: a Crotone il gigante Simy porta avanti i suoi, Morata rimedia. Ma la lezione ancora non è servita, e stavolta in casa i bianconeri si inchinano a Favilli del Verona. E anche stavolta finisce in parità, con Kulusevski che salva il match. L’ultimo “ribaltone” dell’anno si verifica durante il derby: McKennie e Bonucci firmano aggancio e sorpasso sul Torino per il 2-1 finale. Se gennaio e febbraio restano immuni da partenze ad handicap bianconere, marzo fa registrare un solo “caso”, che come il derby finisce in bellezza: all’Allianz Stadium segna il laziale Correa, ma Rabiot e una doppietta di Morata risanano la situazione in salsa bianconera. Il match successivo è il ritorno col Porto, che per la Juve significa eliminazione dalla Champions, nonché spartiacque stagionale: fra aprile e maggio alla Juve succede ben 4 volte di passare in svantaggio, la prima delle quali di nuovo col Torino. Dopo l’iniziale gol di Chiesa, Sanabria capovolge il risultato, prima che Ronaldo sancisca il 2-2 finale. Le altre partite sono poi storia recente…