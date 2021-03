Ancora una volta alla ricerca del riscatto, Andrea Pirlo. La sua Juventus non ha la continuità che ci si aspettava anche all’inizio di un nuovo ciclo e così il prossimo match di campionato in casa contro lo Spezia sarà da non fallire. La brusca frenata per 1-1 in casa del Verona obbliga ai tre punti, per non perdere totalmente di vista l’Inter che, dopo il derby, ha vinto anche contro

il Genoa e ora vanta 56 punti, giusto 10 in più della Vecchia Signora, che ha davanti anche il(52). Pirlo nella conferenza stampa pre-gara ha annunciato l’ennesimo stop: “Fagioli ha avuto un problemino intestinale e non si è allenato“. Sembrava la partita giusta per lanciarlo dal 1′, ma a questo punto il suo impiego da titolare diventa improbabile, mentre aumentano i dubbi di formazione dell’allenatore.