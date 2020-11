VINOVO – La Juve cala il poker col Sassuolo e rivendica a pieno titolo il primato in classifica. Finisce 4-0 il big match di Vinovo della 7a Giornata. Le emiliane giocano con coraggio in casa delle prime della classe, ma le bianconere fanno loro l’ennesimo scontro diretto in campionato e volano in vetta a punteggio pieno. C’era tanta attesa per la sfida al vertice tra la prima della

classe e le neroverdi di Piovani; le aspettative non sono state disattese ma la squadra di Rita Guarino sa vincere in ogni modo. Sonoper le Campionesse d’Italia in carica, che hanno saputo costruire con pazienza un 3-0 che certifica lo strapotere delle leader del torneo. A Vinovo la gare si sviluppa con grande equilibrio nella prima frazione di gioco: all’11’ Philtjens deve usare tutta la sua velocità per intercettare un tentativo di Galli a pochi metri dalla porta di Lemey, al 34′ Dubcova ha l’occasione di punire la difesa bianconera sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma il colpo di testa della centrocampista ceca si spegne sopra la traversa. Poco prima dell’intervallo è Bugeja a creare il panico tra le padrone di casa, con un pallone crossato in mezzo all’area piccola e intercettato in extremis da Boattin. Nella ripresatoglie Bonansea e inserisce al suo posto Maria Alves. Le padrone di casa tengono bene le incursioni rapide di Bugeja e compagne e al, che sul corner battuto da Cernoia si inserisce a perfezione e batte Lemey di testa. Cinque minuti più tardi Mihashi ha la palla per rimettere in pari il match, ma a due passi da Giuliani colpisce male e la palla si impenna sopra la porta. Sbaglia clamorosamente anche Cambiaghi, che appena entrata colpisce troppo piano col destro favorendo la presa sicura del portiere avversario. A 20′ dalla fine non commette nessun erroreinvece, che dal centro dell’area firma il secondo gol del match. Le ospiti tentano di reagire ma dopo il doppio vantaggio perdono di lucidità e incassano altre due reti: all’84’ quella die all’89’ quella di

Fonte tuttosport.com

