TORINO – Messo alle spalle il pareggio maturato ieri sul campo del Verona (1-1, a segno Ronaldo e Barak), la Juventus stamattina era nuovamente in campo alla Continassa per preparare il match infrasettimanale (martedì sera alle 20.45) contro lo Spezia, vera sorpresa di questo campionato. Il programma odierno ha previsto lavoro di scarico per i giocatori impiegati ieri, mentre per il resto del gruppo esercitazioni tecniche e partitella.

Allenamento mattutino fissato anche per domani; alle 14.30 invece è prevista la conferenza stampa del tecnico Andrea(live su Juventus Tv), che risponderà alle domande poste da remoto dalla stampa.

Fonte tuttosport.com

