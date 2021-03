TORINO – “ Siamo convinti che il lavoro proposto dal mister Andrea Pirlo sia quello giusto, dal suo arrivo abbiamo sempre avuto le idee chiare. C’è una sensazione di crescita. Dobbiamo migliorare, questo è sotto gli occhi di tutti, ma ora ci giochiamo tutta la stagione e dobbiamo capire l’importanza del momento. Ci sono differenze tra questa Juve e quelle passate? Questo è un gruppo fantastico, pieno di campioni, uno dei migliori Advertisements “. Queste le parole di Wojciech Szczesny dopo la vittoria della Juventus per 3-0 sullo Spezia nell’anticipo del turno infrasettimanale. L’estremo difensore nel finale ha respinto il rigore di Galabinov, tenendo la sua porta inviolata: “Mi aspettavo un rigore centrale e l’intervento è stato facile”. E in vista del match contro il Porto: “Da stasera prenderei solo il risultato – ha scherzato –. Per vincere tutte le partite servono idee chiare. Dobbiamo fare il nostro gioco per tutti i 90′ mentre oggi nel primo tempo non abbiamo giocato bene“. Szczesny brilla anche di autostima: “Non mi permetto di considerarmi tra i primi cinque portieri al mondo. Certe classifiche le lascio ad altri, io penso a fare al meglio il mio lavoro“, ha concluso ai microfoni di Sky Sport.