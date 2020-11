TORINO – Non c’è solo il Barcellona su Memphis Depay. Stando a quanto riportato dal quotidiano catalano “Sport”, infatti, sulle tracce del 26enne attaccante olandese ci sarebbe la concorrenza proveniente dalla Serie A e, nello specifico, da parte di Juventus, Milan e Roma: sarebbero tutte e tre interessate al giocatore del Lione, in scadenza di contratto a fine stagione. Nella scorsa estate il Barcellona era stato vicinissimo a

Depay e a gennaio, anche alla luce dell’infortunio che terràout per quattro mesi, i blaugrana potrebbero tornare alla carica. Tuttavia per il Barça ci sarà non solo l’ostacolo italiano, ma anche quello del club francese (che la scorsa estate ha valutato il giocatore 25 milioni): il presidenteinfatti valuta anche l’opzione di trattenere Depay fino al termine della stagione (accettando il rischio di perderlo a parametro zero) per non privare la squadra di un elemento importante in ottica corsa alla qualificazione in

Fonte tuttosport.com

