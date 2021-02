Spettatore d’eccezione ieri alla Continassa: Francesco Totti ha seguito l’allenamento diretto da Andrea Pirlo dopo la netta vittoria in campionato contro il Crotone. La leggenda della Roma, ex compagno di Nazionale del tecnico bianconero e, come lui, campione del mondo nel 2006, ha scelto di restare nel mondo del calcio e ha intrapreso la carriera di procuratore specializzato nello scovare talenti. Tra gli altri, in collaborazione con i rispettivi agenti, Totti si Advertisements , difensore di proprietà della Juventus (Under 23) che a fine gennaio si è trasferito in prestito alla Cremonese. Oggi Totti sarà a Milano per proseguire il suo tour perlustrativo.

