TORINO – La Serie C ha regalato come al solito gol e spettacolo.

Girone A

Vittoria per tre reti a due della Juventus Under 23 sulla Giana Erminio, con i bianconeri bravi a reagire pur essendo andati in svantaggio per ben due volte. Da segnalare peraltro la giornata speciale di Marley Akè: l’esterno d’attacco francese classe 2001, arrivato pochi giorni fa, ha fatto il proprio esordio in maglia bianconera, subentrando

al 36′ della seconda frazione di gioco al posto dicontribuendo così al raggiungimento della vittoria nel quarto d’ora scarso nel quale è rimasto in campo. Un esordio salutato anche dal profilo Twitter ufficiale dei bianconeri: “Esordio in bianconero per Marley Akè: Buona la prima”. La partita, dopo il palo in avvio di Dabo, ha visto i bianconeri andare sotto con il colpo di testa di Corti per trovare poi il pari con Alcibiade. Prima dell’intervallo, nuovo vantaggio ospite, ancora con Corti, ma nella ripresa sale in cattedra Brighenti: doppietta e 3-2 finale. Tre punti d’oro che proiettano la Juve a quota 33 punti e al quinto posto in classifica. Il, ora a 45 punti, riscatta il ko di Como e supera 2-1 il, che resta a quota 28: nerazzurri avanti con il rigore di Kabashi, poi il pari toscano di Galligani. Decide Rada a 13′ dal termine. Ildistrugge la4-1 con le reti di Lanini (doppietta), Rossetti e Panico. Allabasta il sigillo di Maurizi contro il

I RISULTATI

Renate-Grosseto 2-1

Juve U23-Giana Erminio 3-2

Lucchese-Novara 1-4

Pistoiese-Como 1-0

Girone B

Tutto facile per il Perugia che si sbarazza dell’Arezzo fanalino di coda per 3-0: aprono Elia e Falzerano nel primo tempo, poi nel finale Kouan timbra il definitivo tris. Gli umbri salgono al 2° posto a 40 punti, restano a quota 10 gli ospiti. Vittoria per 2-1 della Feralpisalò sul Matelica: gardesani avanti con Morosini, momentaneo pari di Leonetti e gol da tre punti di Scarsella in pieno recupero: Feralpi a 35, Matelica a 32. Santini e Barbuti i due marcatori di Padova-Fano AJ: 1-1.

I RISULTATI

Perugia-Arezzo 3-0

Feralpisalò-Matelica 2-1

Padova-Aj Fano 1-1

Girone C

Dopo tre ko di fila torna a vincere la Juve Stabia, che regola 2-0 la Vibonese grazie alle reti tutte nel primo tempo di Berardocco (su rigore) e Borrelli. I campani salgono a 26 punti, a +4 sui calabresi. Secco tris dell’Avellino sulla Viterbese: gli irpini vanno a bersaglio con D’Angelo, Fella e Santaniello. Vittoria in rimonta per il Catania sul Monopoli, che era passato per primo in vantaggio con Bunino: Di Piazza, Dall’Oglio e Reginaldo portano i tre punti nelle casse rossazzureche ora totalizzano 33 punti; fermi a quota 20 i biancoverdi. Vittoria d’oro per la Cavese fanalino di coda, che con doppio Bubas e Montaperto piegano il Bisceglie.

I RISULTATI

Juve Stabia-Vibonese 2-0

Avellino-Viterbese 3-0

Catania-Monopoli 3-1

Cavese-Bisceglie 3-1