Tre corse in parallelo verso i rispettivi titoli di capocannoniere: oltre a Ronaldo, che non segna da tre gare ma è a +4 su Lukaku, l’attaccante delle Women ha un ritmo di 20 reti in 17 gare e il bomber della Primavera è in lotta con Contini del Cagliari

Juve da all in nella stagione in corso in tema di gol, con i propri attaccanti in testa alla classifica marcatori di tutti i principali campionati italiani. Da Cristiano a Cristiana che dominano in Serie A su entrambi i fronti, maschile e femminile, al giovane Da Graca che si fa largo nel campionato Primavera 1 affacciandosi pian piano al calcio che conta.

LA PRIMA VOLTA — CR7, che non segna da tre gare, è in testa in Serie A con 25 reti, in vantaggio su Lukaku a quota 21. Decisamente più lontani Simy a 19, Muriel a 18 e la coppia a 17 formata da Insigne e Immobile. Quest’ultimo la scorsa stagione riuscì a vincere il duello sul portoghese, che non ha mai vinto la scarpa del goleador del campionato italiano. Delle marcature in Serie A (in stagione ha già raggiunto quota 32) Ronaldo ne ha firmate cinque su calcio rigore (come Lukaku), sei di testa, una con una conclusione dalla distanza e ventiquattro da dentro area. Ha puntato il titolo, non ha mai avuto un vantaggio così ampio da quanto è in Italia e sarà difficile questa volta scomodarlo dalla posizione di leadership. Anche perché può anche contare sull’apporto del miglior assist man del campionato: Juan Cuadrado.

ALL IN — Chi vuole confermarsi l’attaccante più prolifico in Italia è anche Cristiana Girelli: 20 reti in 17 gare giocate in Serie A Femminile, una media che diventa ancora più impressionante (23 reti in 24 gare) se la lente si allarga a tutte le competizioni. Presente ma anche futuro in casa Juventus. Nel campionato Primavera comanda Marco Da Graca, che ha già fatto l’esordio in prima squadra (in Coppa Italia con la Spal) e diverse gare in Serie C con l’Under 23 che hanno prodotto già il suo primo gol tra i professionisti. Nella sua categoria, in Under 19 appunto, il classe 2002 ha messo in fila 14 reti, tutte su azione. Ora deve difendere il vantaggio sul cagliaritano Gianluca Contini, di un anno più grande e con cinque calci di rigore a segno delle undici reti messe a segno. Ma al di là della lotta tra i due, qua conta molto di più la crescita dei talenti.

